En düşük emekli aylığı için toplantı yapılacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin toplantı yapılacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak. En düşük emekli aylığı düzenlemesinin ele alınacağı toplantının bu hafta yapılması planlanıyor.