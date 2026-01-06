Haberler

En düşük emekli aylığı için toplantı yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da katılacak.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin toplantı yapılacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak. En düşük emekli aylığı düzenlemesinin ele alınacağı toplantının bu hafta yapılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu

Apartman girişinde cansız bedeni bulundu! Polisler ilk o detayı gördü
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu