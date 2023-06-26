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Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi atandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi atandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM), Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Valiliğine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valiliğine Ağrı Valisi Osman Varol atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne de Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız getirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Politika

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