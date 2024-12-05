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Emine Erdoğan: Kadınlar Türkiye Yüzyılı'nda Geleceği İnşa Edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde kadınların insanlığın kaderini değiştiren gücün temsilcisi olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı'nda da kadınların geleceği şekillendireceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yürekten inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nda da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler" dedi.

Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınların sadece bir ulusun değil, insanlığın kaderini değiştiren gücün de temsilcisi olduğunu belirtti. Her dönem toplumun vicdan ve aklının simgesi olan kadınların siyasi hayata yön vererek geleceğin de öncüsü olduklarını dile getiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Seçme ve seçilme hakkı, Anadolu'nun cesur ve onurlu kadınlarının tarih boyunca yazdığı eşsiz destanın taçlanmasıdır. Kutlu olsun! Yürekten inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nda da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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