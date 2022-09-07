Emine Erdoğan, TİKA'nın yeniden inşaatını tamamladığı Annelik Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic ile Zveçanska Annelik Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Tamara Vucic, yeniden inşaatı, donanımı ve çevre düzenlemesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) 2020'de tamamlanan merkezi gezdi, incelemelerde bulundu. İki first lady, merkezdeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. TİKA sorumluları, merkezde bugüne kadar annelere ve çocuklara yönelik birçok proje gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, TİKA'nın Türkiye'nin yüz akı olduğunu belirterek, yeniden yapımı tamamlanan merkezde gereken her şeyin düşünüldüğünü ifade etti.

Tamara Vucic de Emine Erdoğan'a, TİKA'ya ve TİKA çalışanlarına teşekkür ederek, "Burası ilkel şartlarda bir küçük montaj ev iken bu güzel merkez haline dönüştürüldü. Eminim ki buradaki kadınlar, en güzel şekilde psikolojik olarak toparlanacak, huzuru, refahı bulacaktır." dedi.

Emine Erdoğan ve Vucic, merkezde sohbet ettikleri anneler ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.