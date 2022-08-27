Emine Erdoğan: Tarım, ülkelerin en üstün gücü olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Bankasının verilerine göre, 2050'de dünya nüfusunun, 10 milyar olması bekleniyor. Böyle bir dünyada tarım, ülkelerin en üstün gücü olacak. Tarım kabiliyetimize ağrılık vermeli ve bilhassa genç nesillerin, tarıma yönelmelerini sağlamalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 1'inci Gastronomi Festivali kapsamında Tokat'a geldi. Erdoğan beraberinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte merkeze bağlı Endiz köyünde düzenlenen Tokat Bereket Hasadı programına katıldı. Erdoğan, burada tanıtımı yapılan Tokat yemeklerinin standını gezdi, yöreye özgü Tokat Kebabı yaparak, ekmeklerin hamurlarını taş fırına koydu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de gastronomi alanında insan kaynağı yetiştirmek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanımız ile birlikte 123 tane tarım alanındaki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ve bu yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle 23 ilave ederek 146 tane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni bu alanda birlikte yürütüyoruz. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik tarım alanında AR-GE ağırlıklı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine yiyecek ve içecek alanında bizim gastronomi alanında 363 tane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 57 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Saygıdeğer hanımefendi gastronomi ile ilgili özellikle bizden Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir enstitü açılmasını istemişti. Türk mutfağının tanıtılması, hem Türkiye'de hem de dünyada özellikle büyükelçiliklerimiz üzerinden tüm dünyaya tanıtılması ile ilgili bir gastronomi enstitüsünün İstanbul'da açılmasını söylemişti. İstanbul'da 2, İzmir 'de 2, Bursa, Tokat, Nevşehir, Hatay, Gaziantep'te ve Van'da 1'er tane olmak üzere toplam 10 tane gastronomi enstitüsünü eylül ayının sonuna kadar açacağız" dedi.