Haberler

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştü Açıklaması

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştü Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin Türkiye'yi ziyaret eden eşi Marie Khone Faye ile Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutan "Yankılar" sergisinin açılış programına katıldı.

Erdoğan, birlikte serginin açılış kurdelesini kestiği Faye'yi programın ardından ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Faye sergi programına davet edildiği için teşekkür ederek, Senegal ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Önceki ziyaretinde Ankara'daki Afrika Evi'ni gezen Faye, bu görüşme sırasında yanında getirdiği Afrika ürünlerini Emine Erdoğan'a gösterdi.

Emine Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı sosyal çalışmaları takdirle takip ettiğini kaydeden Faye, kendisinin de benzer çalışmaları Senegal'de yapmak istediğini belirtti.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Senegal Devlet Başkanı'nın değerli eşi Marie Khone Faye Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlamlı buluşmanın, ortak projelere ve geleceğe yönelik yeni adımlara ilham vermesini diliyorum."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Politika
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.