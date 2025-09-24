Haberler

Emine Erdoğan, Melania Trump'ın lider eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona gelen Emine Erdoğan, burada bazı lider eşleriyle sohbet etti.

Emine Erdoğan'ın, lider eşleriyle çocuk, kadın, çevre ve kültür konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdikleri yemekte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
