Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Haberler

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Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS 2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan LGS Politika Haberler

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