Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Haberler

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS 2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Barış Gündoğan - Politika