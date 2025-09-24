Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Sadriu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gelen Emine Erdoğan, burada ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, Türkevi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkevi'nde Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldik. Dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak hususlarda iş birliğinin önemini vurguladık. Temennimiz, bu yakın diyalogların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmesidir." - NEW YORK