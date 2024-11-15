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Emine Erdoğan: "İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz"

Emine Erdoğan:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddettiklerini belirterek, "Filistin halkı başta olmak üzere İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddettiklerini belirterek, "Filistin halkı başta olmak üzere İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü dolayısıyla Filistin'te adil ve kalıcı bir barışın ve ateşkesin tesis edilebilmesi için dayanışma amacıyla geçen yıl ev sahipliği yaptığı Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. "Filistin için tek yürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda Erdoğan, "15 Kasım, adalet arayışının köklendiği, vicdanlarımızda yankılanan bir dayanışma günüdür. Geçtiğimiz yıl 'Filistin için Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nde Gazze için ateşkes çağrısı yaparken yalnızca bir barış talebi değil, işgale ve insanlık onuruna aykırı tüm eylemlere karşı seslerimizi birleştirdik" ifadelerini kullandı.

İsrail zulmünün Filistin'in sınırlarını aşarak Lübnan'a da ulaştığını vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddediyoruz. Filistin halkı başta olmak üzere İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Zira adalet, yalnızca bir ideal değil tüm masumların hakkıdır. Bu hakkı savunmak, insanlık sınavımızdır. Filistin Bağımsızlık Günü'nde hayattan koparılan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanları için direnen kahramanlara selam olsun."

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'ndeki lider eşlerinin çağrılarının yer aldığı videoyu paylaştı

Emine Erdoğan, paylaşımında geçen yıl İstanbul'da 15 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" adlı zirvedeki katılımcıların İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı birlik, beraberlik mesajları ve barış çağrılarının bulunduğu videoya da yer verdi.

Zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu'un eşi Rebeka Sultana, Malezya eski Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel eski Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nın eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in eşi Sabina Komsic, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan'ın eşi Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hala Elsaid ve Türkmenistanlı diplomat Chinar Rustamova katılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de toplantıya video mesaj göndermişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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