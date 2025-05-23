Emine Erdoğan: Ailenin Evrensel Gücü ve Toplumsal Önemi Vurgulandı

Emine Erdoğan: Ailenin Evrensel Gücü ve Toplumsal Önemi Vurgulandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında ailelerin önemine vurgu yaptı. Forumda, çeşitli ülkelerin aileden sorumlu bakanlarıyla 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı sergi ziyaret edildi. Erdoğan, ailenin toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi belirterek, forumun sonuçlarının dünyaya hayırlı olmasını diledi.

ULUSLARARASI Aile Forumu kapanış programına ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında, Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirten Emine Erdoğan, "Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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