Emine Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği"ne katılım çağrısı: "Yarınlarımız için bir fidan sahiplenelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında fidan sahiplenerek doğaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği"ile ilgili NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum. http://gelecegenefes.gov.tr üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim." - ANKARA