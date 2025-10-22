Haberler

Emine Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği"ne katılım çağrısı: "Yarınlarımız için bir fidan sahiplenelim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında fidan sahiplenerek doğaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında fidan sahiplenerek doğaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği"ile ilgili NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum. http://gelecegenefes.gov.tr üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.