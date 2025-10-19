Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu insanlığa yeni bir yön çizdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.