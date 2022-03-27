Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler

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Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım Açıklaması

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukların Türkiye'de ağırlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukların Türkiye'de ağırlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Ukrayna'daki yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye'nin orada olduğunun altını çizen Erdoğan, "Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Emine Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Politika, Haberler

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