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Emine Erdoğan'dan saldırıların birinci yılında "Gazze" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağını belirtti.

Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in 76 yıldır Filistin halkına uyguladığı zulmün, son bir yılda açık bir soykırıma evrildiğini vurgulayan Erdoğan, yıkılmış evlerin enkazı altında sadece taşların değil, insanlık onurunun kaldığını kaydetti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların masum gülüşleri, işgalin zalim yüzüyle sönüp giderken, annelerin gözyaşları Gazze'nin toprağına her gün yeniden karışıyor. Bu vahşet, insanlığın vicdanında derin bir yara açtı. Her bir kayıp, tüm dünya için bir utanç vesikası oldu. Ama biz biliyoruz ki, zulmün gölgesi ne kadar ağır olursa olsun, adaletin ışığı bir gün o karanlığı boğacak. Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek. Türkiye, Filistin'in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak. Dualarımız, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için, Filistin'in özgürlüğü, masum çocukların güven içinde büyüyeceği bir gelecek için."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Gazze'de yaşananlara ilişkin bir videoya da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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