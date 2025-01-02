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Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı

Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Kandili ve üç aylar için tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu dönemin umut ve huzur getirmesini dileyerek, dualarının mazlumlara adalet, çaresizlere umut getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Regaip Gecesi'nin yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesi olduğunu belirterek, "Bu kutlu gecede dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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