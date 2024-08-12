Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk sporculara teşekkür etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporculara teşekkür etti. Emine Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum. Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu. İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.