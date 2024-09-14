Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve tüm İslam aleminin 'Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.