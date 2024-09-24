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Emine Erdoğan, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmzalayan Lider Eşlerine Teşekkür Etti

Emine Erdoğan, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmzalayan Lider Eşlerine Teşekkür Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan farklı ülkelerin lider eşlerine teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması konuda gösterilen duyarlılığın önemine vurgu yaptı ve gelecekle ilgili umutlarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan lider eşlerine teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "DünyaOrtakEvimiz' etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü veren Guatemala Devlet Başkanı'nın eşi Lucrecia Peinado'ya, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic'e, Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu'ya teşekkür ediyorum. Değerli lider eşlerinin, ortak geleceğimiz için gösterdikleri bu duyarlılığın yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtaracağına yürekten inanıyorum."

Erdoğan, paylaşımında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalandığı anlara ait fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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