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Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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