Emine Erdoğan'dan "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" konferansına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da katıldığı "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" başlığıyla düzenlenen konferansa ilişkin paylaşımında, "Dünyanın birbirini daha çok anlamaya ve kutuplaşmanın yerini kültürel yakınlaşmaya bırakması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vatikan'da, Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı işbirliğinde düzenlenen "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" uluslararası programına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan programda, dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli katılımcılarla, uluslararası toplumdan beklenen ve insanlığın ortak faydasına hizmet edecek bir dayanışmanın nasıl sağlanacağının yollarını konuştuklarını kaydetti.

Paylaşımında, "Gündemimizde, savaşların tüm insanlık için yıkıcı sonuçları, iklim değişikliği, kaybolan kültürler ve insan hakları vardı." ifadesine yer veren Erdoğan, "Küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin dünyaya Anadolu'nun kadim vicdanıyla bakan insani ve kuşatıcı yaklaşımını paylaştım. Bizim topraklarımızda farklılıklar, engin hoşgörü kültürümüzle büyük bir zenginliğe dönüşür. Bunu sağlayan ise insanlığın ortak dili olan merhamet, sevgi ve adalettir. Dünyanın birbirini daha çok anlamaya ve kutuplaşmanın yerini kültürel yakınlaşmaya bırakması gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Yunus Emre'nin davetine icabet eder ve 'tanış olursak', o zaman tüm insanlığın kalbinin kendi göğsümüzde attığını hissedebilir, böylece tüm dünyanın hasretle beklediği barış ortamını sağlayabiliriz. Bugün hepimiz biliyoruz ki insanlığın yeni bir rotaya ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür.' mesajı, bu yeni rotanın ilk adımıdır. Bu mesaj, dünyanın geride bırakılmış mazlumlarının manifestosudur, büyük bir küresel adalet çağrısıdır."

Konferansta paylaşılan fikirlerin, herkes için adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme yolculuklarına güçlü katkılar sağlaması temennisinde bulunan Erdoğan, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANKARA