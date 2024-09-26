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Emine Erdoğan, UNICEF Etkinliğinde Çocuklar İçin Umut Mesajı Verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'nda yaptığı sosyal medya paylaşımında, refakatsiz ve kimsesiz çocuklar için umut verici bir mesaj iletti. 'Koruyucu ailelik' kavramını deniz yıldızı hikayesi üzerinden örnekleyen Erdoğan, her çocuğun hayatının kurtarılmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır... Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım."

Emine Erdoğan, paylaşımına Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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