Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Habitat Günü' programına tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü programına, tebrik mesajı gönderdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyayı herkesin refahı için sağlıklı, daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir yer haline getirmeye küresel Sıfır Atık hareketi ile söz verdik. Dönüşümün ve değişimin ilk adımı ise güvenli ve temiz kentlerden geçiyor. Bu amaçla bu sene kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü programının uluslararası iş birliğini güçlendirmeye ve sonuçlarının daha iyi bir gelecek inşa etmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Fikirleri ve önerileriyle katkı sunan tüm temsilcileri kutluyor, programın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.