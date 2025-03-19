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Emine Erdoğan'dan çiftçilerle iftara ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere verilen iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere verilen iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında iftarla ilgili, "Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu." ifadelerini kullanarak, "Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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