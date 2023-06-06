Emine Erdoğan'dan BM Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na mesaj

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na gönderdiği video mesajında, " Türkiye'de başlattığımız sıfır atık hareketinin kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Emine Erdoğan, BM Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na gönderdiği video mesajı, "BM Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldım. Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum. Katkı sunan tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde ortaya çıkacak sonuçların tabiat ile yakınlaşmamıza, iklim değişikliği ile mücadelenin ivme kazanmasına vesile olacağına inanıyorum. Kenya Devlet Başkanı'nın eşi Mama Rachel Ruto'ya, dostum Maimunah Sharif'e ve 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesinde de desteğini esirgemeyen UNHABITAT ailesine teşekkür ediyorum" notuyla Twitter'dan paylaştı. Erdoğan mesajında, şöyle dedi: "Yeryüzündeki tüm canlılar geride, varlığının, türünün izini bırakırken, biz insanlar medeniyetimizin izini bırakıyoruz. Bizden geriye bir yandan muhteşem mimari yapılar ve sanat eserleri kalacak. Ama diğer yandan gelecek kuşaklara çöp dağları, hatta okyanusta atıklardan müteşekkir 7'nci bir kıta bırakmak üzereyiz. Oysa doğaya terk ettiğimiz atıkların büyük bir kısmı yeniden kullanılabilecek, ömrünü tamamlamamış ürünlerden oluşuyor. Yeryüzüne bırakacağımız bu izi belirlemek bizim elimizde. İnsanın günlük hayatındaki küçük değişiklik ise doğa dostu atıksız bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı dünyaya şifa olabilir. Türkiye'de başlattığımız sıfır atık hareketinin kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarı çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi. Bu kazanımlar neticesinde Türkiye'nin liderliğinde BM Habitat'ın değerli desteği ile '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi. BM bünyesinde tüm üye ülkelerde sıfır atık hareketine rehberlik edecek bir danışma kurulu tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, doğayı, bertaraf edemeyeceği atıklardan kurtarmak için çok büyük adımlar atıldığını kaydederek, "Tüketimin amaç haline geldiği bir çağda elbette yolumuz çok uzun. Asıl çarpıcı değişimin; kullan-at kültüründen uzaklaşarak, neredeyse hiç atık üretilmeyen bir yaşam tarzını benimsediğimizde gerçekleşeceğine inanıyorum. Küresel sıfır atık hareketinin ülke ülke, insan insan yayılması o günlerin artık çok daha uzak olmadığını gösteriyor. Elde ettiğimiz başarıyı her şeyden önce halkımızın, elbette kadınlarımızın projeyi sahiplenmesine borçluyuz. Ülkemizde ve küresel düzeydeki kazanımların kadınların tüm süreçlere etkin bir şekilde katılımını sağlamamız ile gerçekleştiğine inanıyorum. Bir kadın olarak Sıfır Atık Hareketi'nin hamiliğini ve Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığını yürütüyorum. Yine, çevre liderliği ile dünyaya rol model olmuş başka bir kadın sevgili dostlum Maimunah Hanım ile bu yolda yürümekten büyük memnuniyet duyuyorum. Her şey gibi şehirlerimiz de kadınların çevreyi ve toplumları şekillendirmedeki mahiyeti sayesinde daha yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlara dönüşüyor. Bu toplantı vesilesi ile bir araya gelen öncü kadınlar ve tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde insanlara ışık tutacak çözümlerin hayata geçeceğine yürekten inanıyorum" dedi.