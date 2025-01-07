Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın empatiyi artırması ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmesi dileğinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçek engellerin farkındalıktan yoksun kalplerde olduğunu vurgulayarak, erişilebilir bir dünya hedefinin herkese ait olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmeye vesile olmasını diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum." - ANKARA