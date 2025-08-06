Emine Erdoğan'dan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu kapsamında "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ni ziyaret ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi. Yaklaşık iki bin yıllık Marcus Aurelius heykelinin ise 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır. Kültürel kimliğimizin ve sahiplenme bilincimizin simgesi olan bu özel sergide ve 'Geleceğe Miras Türkiye Arkeolojisinin Altın Çağı' isimli prestij kitapta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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