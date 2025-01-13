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Emine Erdoğan'dan "Aile Yılı" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, Aile Yılı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aile, sevginin ve huzurun temeli, bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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