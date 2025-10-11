Haberler

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü. Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın 5. Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden görüntüler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.