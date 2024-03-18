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Emine Erdoğan: Çanakkale ruhu ezelden ebede kalbinde taşınacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çanakkale ruhunun korunması ve yaşatılması gerektiğini belirterek, Türk milletinin bu direniş ruhunu ezelden ebede taşıdığını ve yeni destanlar yazacağını söyledi. Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak. Ölümsüz Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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