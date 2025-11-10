Haberler

Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

