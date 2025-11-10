Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının 87'nci yıl dönümünde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
