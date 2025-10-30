Emine Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 102. yılı, bir asrı aşan bu kutlu yürüyüş, aziz Türk milletinin azmi ve fedakarlığı ile güçlenerek geleceğe...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 102. yılında bir asrı aşan bu kutlu yürüyüşün aziz Türk milletinin azmi ve fedakarlığı ile güçlenerek geleceğe taşındığını belirtti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı'na ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında "Cumhuriyet'imizin 102. yılı. Bir asrı aşan bu kutlu yürüyüş, aziz Türk milletinin azmi ve fedakarlığı ile güçlenerek geleceğe taşınıyor" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden derlenen bir videoya da yer verdi. Videoda 29 Ekim Özel Programı, 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen sıcak hava balonu etkinliği ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisinden kesitler yer aldı. Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmasındaki şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileler tarihimizin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu müjdelemiştir. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır." - ANKARA