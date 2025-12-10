Haberler

Emine Erdoğan: "Bugün Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bugün Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor" dedi.

Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan. yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail'in Gazze'ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı. - ANKARA

