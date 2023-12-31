AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet-Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik kalan kısmını hizmete açtı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet- Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik kalan kısmının tamamlanarak hizmete açıldığını duyurdu.

İl Başkanı Mustafa Önsay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı eşliğinde paylaştığı tamamlanan yolun dron görüntüsünde, " Emet-Tavşanlı yolumuzun 8 kilometrelik kalan kısmı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanlığımıza ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Bu aşk hiç bitmeyecek" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA