Emet İlçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca 'Büyük Teşkilat Buluşması' Gerçekleştirildi

Emet İlçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Teşkilat Buluşması' programına AK Parti İl Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanı ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda AK Parti'nin hedefleri ve birlik mesajları paylaşıldı.

Emet İlçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca 'Büyük Teşkilat Buluşması' programı gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan ve partililer katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Emet Teşkilat buluşmamızda Milletvekillerimiz, Emet Belediye ve İlçe Başkanımız, teşkilat mensuplarımız ile bir araya geldik. AK Parti'mizin Türkiye Yüzyılı ve 2053 yılı hedeflerine emin adımlar ile ilerliyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin, Teşkilat toplantımız hayırlı olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA