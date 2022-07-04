Emet'e kurban satış alanı kuruldu Emet Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ilçeye getirilen kurbanlıklar için kurban satış alanı kurdu. Emet Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ilçeye getirilen kurbanlıklar için kurban satış alanı kurdu. Dere Mahallesi Çay Yolu caddesinde yıkılan Cevizdere Okulu arsa alanına kurulan kurban satış alanı Emet Belediyesince gerekli düzenlemeler yapılarak faaliyete geçirildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kurban satış alanının kurbanlık hayvan satıcılarına, esnafa ve halka arife gününe kadar hizmet vereceğini söyledi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Politika Emet Belediyesi Kurban Bayramı Emet Çay Politika Haberler

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