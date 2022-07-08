Emet Belediyesinden vatandaşlara Kurban Bayramı çantası Emet Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban atıklarının çevresel kirliliğe yol açmaması için Çöp Poşetinin de bulunduğu Kurban Bayramı çantası dağıtımı yapılıyor. Emet Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban atıklarının çevresel kirliliğe yol açmaması için Çöp Poşetinin de bulunduğu Kurban Bayramı çantası dağıtımı yapılıyor. Belediyece hazırlanan Kurban Bayramı çantasında, çöp poşeti yanı sıra kahve, çocuklar için şekerde bulunuyor. Çantada ayrıca Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan imzası ile ilçede alt yapı çalışmalarında şu ana kadar yapılanlar hakkında bilgilendirmenin yanında, alt yapı çalışmalarında sıkıntı yaşanmaması adına teknik ekiplerin uyarı ve önerilerini içeren bilgilendirme broşürleri de dağıtılıyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Politika Kurban Bayramı Emet Politika Haberler

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