Emet AK Gençlik'ten "İftara 5 kala" etkinliği
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Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca ilçede kurulan semt pazarında iftar saatine yakın ikramlarda bulunuluyor.
Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca ilçede kurulan semt pazarında iftar saatine yakın ikramlarda bulunuluyor.
"İftara 5 kala Emet AK Gençlik yanınızda" sloganıyla başlatılan etkinlik hakkında bilgi veren Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, "Ramazan ayında teşkilat mensuplarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, " İftara 5 kala" etkinliği çerçevesinde, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza ikramlarda bulunuyoruz. Yaptığımız uygulamadan ilçemizde misafir olarak bulunan sebze ve meyve satıcılarımız memnun kalıyor" dedi - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika