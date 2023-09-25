Emerit Kral Juan Carlos, yat yarışına katılmak için İspanya'ya döndü

İspanya'da hakkındaki yolsuzluk ve yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili iddialardan dolayı Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giden Emerit Kral Juan Carlos, yat yarışına katılmak için ülkesine döndü.

İspanya'da hakkındaki yolsuzluk ve yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili iddialardan dolayı Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giden Emerit Kral Juan Carlos, yat yarışına katılmak için ülkesine döndü.

İspanya'da hakkındaki tüm suçlamalar yargıda düşmesine rağmen gerek siyasi çevrelerde gerekse kamuoyunda baskı görmeye devam etmesinden dolayı yaşamını Abu Dabi'de sürdüren Emerit Kral Juan Carlos, 2020'den bu yana kısa süreli ziyaretlerle 4. kez ülkesine geldi.

Özel bir uçakla İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinin Vigo kentindeki havaalanına gelen Juan Carlos, bundan önceki ziyaretlerinde olduğu gibi arkadaşı Pedro Campos'un aracıyla Sanxenxo yerleşim yerindeki eve gitti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 85 yaşındaki Emerit Kral'ın, 28 Eylül'de bölgede yapılacak yat yarışı sırasında "Bribon" adlı yelkenle tur atacağı, 1 Ekim Pazar da Abu Dabi'ye döneceği belirtildi.

Diğer yandan Kral 6. Felipe'nin de 28 Eylül'de bir foruma katılmak için Galisya'ya gideceği ve babasının bulunduğu yerin sadece 15 kilometre uzaklığında olacağı kaydedilerek, baba oğul arasında yüz yüze bir görüşmenin öngörülmediği iddia edildi.

39 yıllık devlet başkanlığının ardından gelen yolsuzluk suçlaması

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 85 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

İspanya'da Maliyeye 4,6 milyon avroluk borcunu anlaşmayla ödedikten sonra hakkındaki soruşturma savcılık tarafından kapatılan Juan Carlos ayrıca, Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon dolarlık bağış ve eski sevgilisi Corinna Larsen ile ilgili komisyon olayıyla ilgili İsviçre savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardan da Aralık 2021'de aklanmıştı.

Hakkında yasal hiçbir süreç bulunmayan eski İspanya Kralı, Abu Dabi'de yaşamaya devam ediyor.