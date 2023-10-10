EMEP Milletvekilleri Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Bayhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Karaca Demir ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk askerinin Irak ve Suriye'ye gönderilmesi izninin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ulusal güvenliğin tesisiyle alakası olmadığını iddia etti.

Tezkerenin TBMM Genel Kurulundaki oylamasında "hayır" oyu vereceklerini belirten Bayhan, "Bu tezkereler, başta 10 Ekim katliamı olmak üzere Türkiye'de bu savaş ve sömürü politikalarının zeminini oluşturan tezkerelerdir." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri anan Bayhan, "Unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Bayhan'ın ardından konuşan Demir de saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Saldırının faillerinden bazılarının kimliklerinin hala tespit edilemediğini söyleyen Demir, "Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 2015 yılı Haziran ve Kasım aylarında gerçekleşen iki seçim arasında yaşananlara ilişkin tüm gerçeklerin açıklanmadığını itiraf eden sözler sarf etmişti. Kendi siyasi çıkarları için de bu sırrı siyasi şantaj malzemesi olarak kullanmıştı. Davutoğlu, bildiklerini halen saklıyor. Neyi gizliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.