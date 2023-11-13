EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, çocukların aile gelir durumuna bakılmaksızın tüm devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini belirtti. Demir, yoksulluğun arttığını ve bu durumun çocukların geleceğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Tüm Devlet Okullarında Ücretsiz Yemek Verilmesi Bir Haktır

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Çocuğun ailesinin gelir durumu belirleyici olmaksızın tüm devlet okullarında bütün öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi bir haktır." dedi.

Demir, Meclis'te bir grup sivil toplum kuruşu üyesi kadınla düzenlediği basın toplantısında, yoksulluğun günden güne arttığını, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminden sonra yağmur gibi yağan zamların milyonları daha ağır koşullarla karşı karşıya bıraktığını savundu.

TÜİK verilerine göre 0-17 yaş 9,4 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini söyleyen Demir, "Bu gerçek, okula devamlılıktan çocuk işçiliğine, zihinsel gelişimden akademik başarıya, gelecekte doğabilecek kronik sağlık sorunlarından istismara kadar çok yönlü sonuçlar doğuruyor." diye konuştu.

Demir, okullarda bir öğün ücretsiz yemek kampanyası için binlerce imza toplandığını ifade ederek, "Çocuğun ailesinin gelir durumu belirleyici olmaksızın tüm devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi bir haktır." dedi.