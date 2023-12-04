EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir, Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında eylem yapan işçilere destek verdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında eylem yapan işçilere destek verdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, başka bir sendikaya geçen işçilerin "olumsuz şartlardan dolayı" 6 gün önce eylem başlattığını söyledi.

"Valiliğin ve jandarmanın fabrika patronunun isteklerini yerine getirdiğini" öne süren Demir, işçilerin eylemine karşı toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin 2 Aralık'a kadar yasaklandığını ifade etti.

"İşçilerin insani koşullarda çalışma hakkı elde etmek için mücadele ettiğini" ileri süren Demir, 3 Aralık'ta yasağın bitmesine rağmen açıklama yapmak isteyen işçilere izin verilmediğini savundu.

Demir, İçişleri Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na da ulaşamadıklarını belirterek, "İşçilerin kölelik şartları dışında yaşam koşullarını sağlamak bu devletin görevidir. Eğer bu görevi yerine getirmiyorsanız işçiler de sizden hesabı soracaktır." diye konuştu.