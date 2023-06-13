EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Patronların temsilcileri işçileri rahatlatmak yerine kırmızı kart gösteriyor

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, işverenlerin işçilere makul bir artış yerine kırmızı kart gösterdiğini söyledi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Patronların temsilcileri bugün işçileri rahatlatacak makul bir artış şöyle dursun, bir iki kuruşluk zamma bile daha şimdiden kırmızı kart göstermiş durumda." dedi.

Demir, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden ikisinin cenazesinin hala ailelerine teslim edilemediğini, bu duruma ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiklerini söyledi.

Asgari ücret görüşmelerinin bugün başlayacağını anımsatan Demir, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde "asgari ücretin 427 dolara denk geldiğini, seçim sonrasındaki iki haftada asgari ücretin 364 dolar" seviyesine düştüğünü söyledi. Demir, "Patronların temsilcileri bugün işçileri rahatlatacak makul bir artış şöyle dursun bir iki kuruşluk zamma bile daha şimdiden kırmızı kart göstermiş durumdalar." diye konuştu.

Demir, toplantıya işverenler adına katılacak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un "işçilere insanca yaşanacak bir ücreti çok gördüklerini" baştan ilan ettiğini öne sürdü.