EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Enflasyonun sebebi patronların kar hırsı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Enflasyonun sebebi işçilere verilen üç kuruşluk zamlar değil, patronların doymak bilmeyen kar hırsıyla yaptıkları fiyat artışları." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, "Bu karar, bir bütün olarak artık Anayasa Mahkemesi kararlarının da bazılarına uyulmayacağının Yargıtay tarafından ilanı anlamına geliyor. Yargıtay, TBMM'yi Anayasa Mahkemesinin yetkileri konusunda da harekete geçmeye zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Meclis'in bu karar karşısında olağanüstü toplanması ve ortak bir tutum alınmasına yönelik çağrılara EMEP olarak katıldıklarını açıkladı.

İhracatın 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını hatırlatan Demir, bu rekorlardan işçi ve emekçinin payına düşenin koca bir "hiç" olduğunu savundu.

Demir, "Enflasyonun sebebi işçilere verilen üç kuruşluk zamlar değil, patronların doymak bilmeyen kar hırsıyla yaptıkları fiyat artışları." diye konuştu.