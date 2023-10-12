EMEP Milletvekili İskender Bayhan'dan İsrail'e Sert Eleştiri

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda AKP'ye "Zulmün karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır diyenlere buradan sesleniyoruz: Peki zulmedenle el ele sermaye biriktirip, zenginleşmek kar ve rant biriktirmek, iş birliği yapmak, sonra da Filistin halkına dostluk mesajları vermek nasıl bir şeytanlıktır" dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulunda yerinden söz talep etti ve konuştu. Filistin halkı ile dayanışma için atılması gereken acil ve somut adımları gündeme getiren Bayhan, şunları söyledi:

"İsrail ile yapılan tüm ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır. ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır. Rojava dahil olmak üzere sınır ötesi operasyonlara son verilmelidir. Kürt sorununun eşit haklara dayalı çözümü için demokratik ve barışçıl adımlar atılmalıdır. İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve adil bir çözümle iki devletli bir yapı sağlanmalıdır. Halklar kendi geleceklerini kendileri belirlemelidir. Bu amaçla dayanışma ve mücadele büyütülmelidir. 'Zulmün karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır' diyenlere buradan sesleniyoruz: Peki zulmedenle el ele sermaye biriktirip, zenginleşmek kar ve rant biriktirmek, iş birliği yapmak, sonra da Filistin halkına dostluk mesajları vermek nasıl bir şeytanlıktır. İsrail'in Siyonist burjuvazisi ile ve onların devletleriyle her türlü bağımlılık ilişkilerine girip sonra da Filistin halkıyla dost olamazsınız, olamazsınız, olamazsınız!"