Emeklilikle Yaşa Takılanlar yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 milletvekilin tamamının oyuyla kabul edildi ve yasalaştı.

Yasalaşan maddelere göre, işveren sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

İşverenin Sosyal güvenlik destek priminin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ve gerekli süreleri dolduranlar emekli olabilecekler.

696 sayılı KHK kapsamında merkezi ve mahalli idarelerde çalıştırılanlardan emeklilik hakkını elden edenlerin istihdamına işverenleri tarafından son verilmesi kaldırılmış olup, isteyenlerin bu kapsamda emekli olabilecekler. - ANKARA