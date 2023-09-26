Emeklilerin Sıkıntıları ve Beklentileri

MELTEM KARAKAŞ

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, "Emekliler duayla geçiniyor. Özet şu; devletin politikası emekliye ülkenin kamburu, bütçenin kara deliği olarak gördüğü sürece biz bunlarla aynı çuvala giremeyiz. Bu iktidar gitmeden hiçbir şey değişmez" dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, emeklilerin yaşadıkları sıkıntılar ve beklentilerine ilişkin konuştu. Başaraner, şunları söyledi:

"PİYASAYI DURDURABİLİRSE BİZİM İÇİN YETERLİDİR"

"Emeklilerin taban ücreti 7 bin 500 lira. İşçinin taban ücreti 11 bin 402 lira. Memurların 22 bin lira. Böyle bir adalet hiçbir yerde yok. Herkes ev geçindiriyor, herkesin bir beklentileri var. Bizler rakam telaffuz edemiyoruz. Biz zam da istemiyoruz. Piyasayı durdurabilirse bizim için yeterlidir. Şunu açıkça net söylüyorum; 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için parayı versin başka bir şey istemiyoruz. Ek zam filan da istemiyoruz. Demokrasi olsa rakam söyleriz ama tek adam ne verirse onu alıyoruz. Özet şu; geçinmek için insan onuruna yakışır bir maaş. Bizim arkamızda devlet yok, bizim arkamızda parti yok. Bizim arkamızda DİSK var.

"DEVLET EMEKLİYİ ÜLKENİN KAMBURU OLARAK GÖRÜYOR"

Asgari ücret ne demektir? Bunun altındaki adam aç demektir. Emekliler zaten pandemi döneminde bir sefer daha işsiz kaldı. Geçinemedikleri için ikinci iş yapıyordu. Sokağa çıkma yasağı geldi. Dolayısıyla pandemi döneminde en büyük faturayı emekliler ödedi. Emekliler duayla geçiniyor. Özet şu; devletin politikası emekliye ülkenin kamburu, bütçenin kara deliği olarak gördüğü sürece biz bunlarla aynı çuvala giremeyiz. Bu iktidar gitmeden hiçbir şey değişmez. Emekliler arasındaki maaş farklılarını gidermeleri gerekiyor. Gerçek bir intibak yasası gerekiyor. 9000 pirim ödeyen adamla, 3600 pirim ödeyen adam aynı parayı alıyor. Hatta daha düşük bile alıyor. Böyle bir çarpıklık hiçbir yerde olmaz. Yüzde 10'u iyi yaşıyor. Yüzde 90'ı sürünüyor. ve bu yüzde 90, yüzde 10'u besliyoruz, doyuruyoruz."