Emeklilerin Çalışma Durumuna Göre Ayrılması Kabul Edilemez

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şubesi Başkanı Murat Tokgöz, hükümetin emeklileri çalışan-çalışmayan olarak ayırmasının abesle iştigal olduğunu ifade ederek "Hükümet emeklileri çalışan-çalışmayan ayrımına tabi tutmak yerine emeklilerin neden çalışmak zorunda kaldığına dair politikalar üretmeli, emeklileri yaşlılık döneminde çalışmak zorunda bırakan unsurları ortadan kaldırmalıdır" dedi.

Emekliler, hükümetin tüm emekliler yerine sadece çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin liralık bir kere mahsus ödeme yapma kararına tepkilerini sürdürüyor. TÜED Mamak Şubesi Başkanı Murat Tokgöz de bugün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin emeklileri çalışan-çalışmayan diye ayırmasının kabul edilemeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:

"EMEKLİLER BOŞ VAKİTLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN VEYA EĞLENCE OLSUN DİYE ÇALIŞMAMAKTADIR"

" Hükümet, iktidara geldiği yıllarda "3Y" olarak sloganlaştırdığı 'yoksulluk', 'yolsuzluk' ve 'yasaklar' ile mücadele iddiasından oldukça uzaktadır. Hükümet topu taca atmaya çalışmaktadır. Emeklilerin hükümetten beklentisi ikramiye değildir. Kaldı ki emeklilere ikramiye düşünülmüşse de çalışan emeklinin bu ödemeden muaf tutulması anlaşılır gibi değildir. Emekliler boş vakitlerini değerlendirmek için veya eğlence olsun diye çalışmamaktadır. Gelinen ekonomik koşullarda emekliler çalışmadan, ikinci hatta üçüncü bir gelire ihtiyaç duymadan geçimlerini sağlayamamaktadır. Kısacası emekliler ihtiyacı olduğu için çalışmaktadır. Hükümet ise asıl ihtiyaç sahibi kesimi bu ödemenin dışında tutmak istemektedir. Emeklilerin hükümetten beklentisi, emekli aylıklarının mütevazi ancak insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamaya imkan sağlayacak seviyeye çıkartılmasıdır.

"HÜKÜMET BU MÜTEVAZİ TALEBE KULAK TIKAMAMALIDIR"

Emekliler hayatlarının son deminde çalışmak zorunda kalmadan, torunlarıyla birlikte mutlu anılar biriktirebilecekleri bir gelire sahip olmak istemektedir. Bu talep de hayatlarının en verimli çağında en az 25-30 yıl bu ülkeye vergi ve prim ödeyerek ve bu ülkeye hizmet ederek geçiren insanların en doğal hakkıdır. Bu talep haklı ve meşru bir taleptir. Hükümet bu mütevazi talebe kulak tıkamamalıdır. Tasarı Meclis'te görüşülürken ikramiye çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Kaldı ki çalışan emekliler kendilerine bir faydası olmamasına rağmen Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemektedir. Bu ödeme en düşük ücretle çalışan emeklilerde yaklaşık ödenmesi planlanan ikramiye tutarı kadardır. Dolayısıyla çalışan emeklilerin de ikramiyeye dahil edilmesi halinde bu kesimden sadece bir ay Sosyal Güvenlik Destek Primi alınmamış olacaktır.

"DÜZENLEME BU HALİYLE KABUL EDİLİRSE BU AYRIMIN DEVAM ETMESİ KAÇINILMAZDIR"

Meclis'in tatilde olduğu dönemlerde emekli aylıklarına ekim ayından itibaren ara zam yapılacağı, emeklilerin Meclis'in ilk gündem maddesi olacağı hükümet yetkililerince sık sık dile getirilmiştir. Yapılacak ikramiye düzenlemesi emeklilerin beklentilerini karşılamak bir tarafa, emeklileri inciten, onları ötekileştiren, emeklileri yoksulluk, hatta açlıkla baş başa bırakan bir düzenlemedir. Kaldı ki emeklileri çalışan-çalışmayan ayrıma tabi tutan bu düzenlemenin yasalaşması halinde, bundan sonraki bu ayrımın devam etmesi kaçınılmazdır. Emekliler bundan sonra maaş artışları başta olmak üzere ilaç, hastane katkı paylarında, ortez-protez gibi ödemelerde de çalışan-çalışmayan ayrımına maruz bırakılabilir. Emekliler çalışan-çalışmayan ayrımlı ikramiye düzenlemesine direnç göstermelidir. İkramiye bu şekliyle kabul edilebilir değildir. Hükümet biran evvel emeklilerin sesine kulak vermeli ve emeklileri çalışmak zorunda kalmadan hayatlarını sürdürebilecekleri politikalar üretmelidir."