Emeklilere yüzde 70'in üzerinde zam yapılacak

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Yapılan hesaplamalara göre, temmuz zammıyla birlikte emeklilere yüzde 70'in üzerinde zam verilmesi söz konusu olacak." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilerin içler acısı durumda olduğunu, en temel gıda ürünlerine dahi erişemediğini savundu.

Türkiye'deki emekli maaşlarının, Avrupa ülkelerinden daha düşük olduğunu belirten Ağbaba, "Ortalama emekli maaşı Almanya'da bin 400 avro, Belçika'da bin 200 avro, Türkiye'de ise 300 avro civarında. Bizi kıskanan Almanya, 5 katımız maaş ödüyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Ağbaba, emekli maaşlarında aylık bağlama oranlarının tekrar yükseltilmesini talep ederek, "Eskiden olduğu gibi ekonomik büyüme, emekli maaş hesabına katılmalı. Kök aylığı en düşük emekli aylığının altında kalanlara yapılacak zam, en düşük emekli aylığının üzerine uygulanmalı. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. En düşük emekli maaşı, Türkiye'nin, pazarın, hayatın gerçeğiyle uyumlu değil. Mutlaka asgari ücret seviyesine çekilmeli." diye konuştu.

DEM Parti Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İşsizlik Sigortası Fonu'nun sermayeyi desteklemek üzere kullanıldığını, uygulamanın çalışanlar açısından hiçbir karşılığının olmadığını söyledi.

Emekli maaşlarının büyük çoğunluğunda yüzde 33-36 arasında artış yaşanacağını aktaran OIuç, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesini de önerdi.

"Emekli maaşlarında denge sağlanacak"

Saadet Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan çalışanlardan çok işverene kaynak aktarıldığını söyleyerek, fonun isminin "istihdam sigorta fonu" olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Fondan emeklilere ödeme yapılmasını isteyen Temurci, "Emeklilerimize İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir defaya mahsus olmak üzere belli bir tutarı verelim. Böylece emeklimiz nefes almış olsun. Bu fon orada durdukça belli yapılar oradan para alacak. İşverenin, fona yatırdığı yüzde 2'den fazla para çekmiş olması doğru değil, bir sınırlamaya ihtiyaç var." görüşünü paylaştı.

MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifle, ilave istihdama teşvik uygulamasının süresinin uzatılmasının doğru olduğunu ifade ederek, bunun istihdam artışına katkı sunduğunu dile getirdi.

Asgari ücretteki artış nedeniyle yükselen işveren maliyetinin bir kısmının fondan karşılanacağını hatırlatan Kalaycı, "Asgari ücret desteğini doğru ve önemli bir düzenleme olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasına ve işçi emekli maaşlarına ilave yüzde 5'lik artış yapılmasına yönelik düzenlemelerin teklife eklenmesinin öngörüldüğünü belirten Kalaycı, partisinin, emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğini sürekli dile getirdiğini anımsattı. Kalaycı, bu taleplerinin dikkate alındığını vurgulayarak, "Emekli maaşlarında denge sağlanacak. Yapılan hesaplamalara göre, temmuz zammıyla birlikte emeklilere yüzde 70'in üzerinde zam verilmesi söz konusu olacak." dedi.

"Gerçekleştirmek boynumuzun borcu"

AK Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Orhan Yegin, teklifle, istihdamın korunmasının ve artırılmasının, dezavantajlı kesimlerin istihdamının teşvik edilmesinin sürdürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin İşsizlik Sigortası Fonu'na yönelik eleştirilerine işaret eden Yegin, fona, işçi, işveren ve devletin katkı sağladığına dikkati çekti. Yegin, "İşsizlik Sigortası Fonu, 1 puan çalışandan, 1 puan devletten, 2 puan da işverenden alınarak oluşan bir fondur; istihdam piyasalarında yaşanacak sorunların bütün muhataplarına dönük çözüm üretmek üzere kullanılabilir. Fon, işsizliği önlemeye ve istihdamı artırmaya yöneliktir. 'Fon işverene peşkeş çekiliyor' ifadesi doğru değil ve çok acımasız." diye konuştu.

AK Parti'li Yegin, partisinin, vaatlerini yerine getirdiğine işaret ederek, "(Yapacağız) dediğimiz ne varsa bunları gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Hiç kimseyi ayrıştırmadan hizmet ettiklerini dile getiren Yegin, herkesin ve tüm şehirlerin refah düzeyini artırmayı hedeflediklerini de aktardı.